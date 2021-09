"Rivogliamo Viola in Un Posto al Sole": la petizione dei fans

"Avendo guardato la nuova sigla di Un Posto al Sole abbiamo notato, con grande dispiacere, che tra i personaggi principali della soap manca la bellissima e bravissima Ilenia Lazzarin, presente nel cast fisso dal lontano 2001. Non abbiamo compreso a cosa addebitare la scelta della Rai di escludere “Viola Bruni”, da sempre seguita e molto amata da tantissimi fans. Chiediamo che possa tornare sulle scene quanto prima, in modo da realizzare i nostri sogni e le nostre aspettative. Dai Ilenia, ti aspettiamo in tv". E' il testo della petizione lanciata dai fans della soap che chiedono a gran voce il ritorno dell'attrice in Upas.

Anche la stessa Ilenia Lazzarin ha ringraziato i promotori dell'iniziativa, "ma che meraviglia", rilanciando la petizione sulla propria account Facebook.