Mare fuori e Un posto al sole si "sfottono": il botta e risposta |VIDEO

Fiorello, in Viva Rai 2, "minaccia" gli attori della fiction su Nisida di spedirli a lavorare nella soap napoletana. La replica di Serena e Mariella: "Qui non c'è posto"

Divertente botta e risposta a distanza tra Mare fuori e Un posto al Sole. Complice degli sfottò è stato Rosario Fiorello che in Viva Rai 2 ha messo in scena la parodia della fiction sul carcere di Nisida, ospitando i giovani attori Matteo Paolillo e Domenico Cuomo. Durante la gag, ormai diventata virale, Fiorello minaccia i due: "Vi mando a Un posto al Sole a fare 3mila puntate".

Non si è fatta attendere la replica della soap napoletana. I personaggi di Serena e Mariella, interpretate da Miriam Candurro e Antonella Prisco, hanno messo in scena uno sketch per instagram. Serena sbuffa e Mariella le chiede perché: "Sono quelli di Mare fuori che vogliono venire a lavorare qui, ma gli ho detto che nonc'è posto. Sul finale, arriva anche la telefonata di Rosa Ricci.

Il video è stato proiettato anche durante la conferenza stampa per i 60 anni del Centro di produzione Rai di Napoli, dove viene girata una parte rilevante di Un posto al sole.