Ultimo canta a Scampia: fan in delirio - VIDEO

Per il cantautore romano un doppio concerto allo Stadio Maradona

In attesa del doppio concerto allo Stadio Maradona di oggi e domani (già sold out), Ultimo ha incontrato i fan di Scampia ed ha intonato alcuni dei suoi successi. Fan in delirio con il cantante romano che ha postato un video sui social.

Queste le sue parole: "Vengo da un quartiere popolare di Roma e so bene cosa voglia dire sentir parlare solo dei lati negativi della propria zona. Immagino che per i ragazzi di Scampia sia la stessa cosa. Allora oggi ho pensato di venire qui a cantare e spero che questo video possa contribuire a raccontare che noi siamo molto altro. Dalla parte vostra, sempre!".