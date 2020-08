Il profilo ufficiale del Napoli pubblica una simulazione dell'eruzione del Vesuvio: pioggia di commenti

Gaffe o provocazione? Ancora presto per capire quali saranno gli effetti dell'ultimo bizzarro post del social media manager del calcio Napoli. Solitamente poco avvezzo allo scherzo, il professionista della società azzurra ha pubblicato un serioso tweet che riporta una simulazione dell'eruzione del Vesuvio. Un video del canale di divulgazione scientifica Geo Pop, un'animazione realistica che mostra i catastrofici effetti di una eruzione del vulcano partenopeo.

"Al di là dei cori beceri e delle battute da stadio, interroghiamoci su come saremmo pronti a reagire ad un’eruzione del Vesuvio, e se le autorità nazionali e locali hanno predisposto un piano di prevenzione e di evacuazione": questo il testo allegato. Una sollecitazione a trattare in maniera più approfondita il tema? Un pungolo a enti e istituzioni per spronarli a redarre velocemente piani di evacuazione? Se lo chiedono anche interdetti tifosi del Napoli, che cercano di difendersi nella marea di commenti di tifosi di altre squadre ai quali non pare vero di assistere a un tale harakiri social. Sul profilo ufficiale del Napoli il Vesuvio che erutta: strano a dirsi, ma è proprio così.