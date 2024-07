Campi Flegrei, terremoto interrompe il tutorial di make up: il video Tiktok è virale

"Scusate per l'interruzione della live ma c'è stato il terremoto". Così la make up artist (e appassionata di psicologia) Make Up Psiche ha dovuto giustificarsi per le difficoltà avute nel suo ultimo tutorial Tiktok, che è riuscito nel pomeriggio di ieri a immortalare una delle scosse dello sciame verificatosi nei Campi Flegrei.

La sciame sismico che ha interessato l'area dei Campi Flegrei è iniziata alle 15.09 di ieri, e ha avuto come evento più forte una scossa di magnitudo 3.2.