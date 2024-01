Coppia di turisti milanesi ha nostalgia di Napoli: "Ecco perché ci manca tanto" - VIDEO

Sui social è virale il video di una coppia di turisti milanesi. Moglie e marito, già noti per altri contenuti riguardanti Napoli, dicono di avere nostalgia della città partenopea. A "ricordargli" la città all'ombra del Vesuvio, in particolare, è lo scontrino di un bar. "Napoli la ricordiamo sempre, ma soprattutto per i suoi prezzi", dicono i due turisti.

La coppia, come detto, ad agosto era diventata virale per "lo stesso motivo". Dopo aver mangiato in centro avevano postato delle immagini dove parlavano della cifra spesa e di quanto fosse conveniente rispetto a Milano. Il video, anche in quel caso, andò virale, raccogliendo migliaia di commenti. La coppia, tuttavia, ha sempre mostrato affetto nei confronti di Napoli - e non solo per i prezzi - tanto da diventare famosi tra gli stessi napoletani.