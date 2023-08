Turista estasiato da Napoli: "Dovete venire assolutamente. Vi spiego il perché" - VIDEO

Sta facendo il giro dei social il video di un turista in visita, con la famiglia, a Napoli. Nel video pubblicato su TikTok il turista esalta la città partenopea ed invita tutti a visitarla. Il motivo? Oltre alla sua grande bellezza, il turista ne esalta il cibo, ma soprattutto il costo di quest'ultimo.

"Napoli centro. Tre pizze Margherita, quattro arancini, melanzane fritte, una birra, due acqua, crocchette di patate. Totale: 15 euro. Venite a Napoli, venite a Napoli", dice il turista.

Questo non è l'unico video comparso sul suo profilo. Infatti, lui e la sua famiglia sembra stiano in vacanza ad Ischia - dove ha incontrato anche Christian De Sica - e in più occasioni ha mostrato le bellezze dell'Isola verde, invitando tutti ad "investire" prima sulle bellezze italiane.