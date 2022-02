Turista lascia lo zaino nel taxi, il tassista glielo riconsegna: "Non mi sono fatto pagare neanche la corsa"

Un turista ha dimenticato lo zaino, con tutti gli effetti personali, nel taxi. Fortunatamente il tassista, però, è riuscito a rintracciarlo e a riconsegnargli tutto. A raccontare l'episodio è lo stesso tassista, Oscar, che ha diffuso anche le immagini della riconsegna.

Il video è stato poi diffuso dal consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli. Queste le parole di Oscar: "Consigliere, sono un tassista. Un cliente, un turista, aveva dimenticato nel mio taxi il suo zaino con documenti ed i suoi effetti personali. Sono riuscito a rintracciarlo e a riconsegnargli i suoi averi. Ogni giorno faccio quel poco che posso fare per tenere alta l'immagine di Napoli. Ps non mi sono fatto pagare nemmeno la corsa per riconsegnarlo!”.