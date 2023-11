Turista bresciana si commuove prima di partire: "Vedi Napoli e poi... ti innamori" - VIDEO

Sui social è diventato virale un video di una signora bresciana che spende "parole d'amore" per Napoli. Nel video si sente una voce fuori campo che chiede alla turista "Mamma come ti senti adesso che dobbiamo lasciare Napoli?".

"Vedi Napoli e poi... ti innamori"

La risposta della turista è commovente e in poche ore ha raccolto tantissimi commenti. Queste le sue parole: "Questi tre giorni sono volati. Ci vorrebbe rimanere ancora un mese per riuscire a vedere un po' tutto. Mi è piaciuto tantissimo, ho conosciuto tantissima gente, ti accolgono come se fossi una di famiglia... Vedi Napoli e poi... ti innamori.

Qua è tutto un altro mondo rispetto a Brescia. Tutta un'altra cosa. La gente è molto più affabile, ti accoglie, ti fa sentire come se fossi a casa. Venite a Napoli e cercate di rimanerci il più possibile perché qui si sta da Dio. Appena posso ci ritorno di sicuro. Ciao Napoli".