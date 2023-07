Le lamentele della turista Usa in Campania sono virali: "Qui è lavoro, non vacanza"

Stanno facendo discutere le parole di una turista statunitense, Lexi Jordan, che si è lamentata su Tiktok di quanto gli influencer stiano sponsorizzando la Campania e la costiera, laddove invece “essere qui è un lavoro, non una vacanza”.

Jordan ha pochi follower, 3mila e rotti, eppure le sue parole pare abbiano molto colpito e diviso, tra chi le dà ragione e chi invece – soprattutto con ironia – ne ha criticato l'uscita.

Le parole della turista

"Tutti gli influencer e tiktoker che, negli ultimi due mesi, che hanno fatto comparire la Costiera Amalfitana tra i ‘consigliati per me' meriterebbero di passare del tempo in prigione", esordisce la turista. La didascalia del video dice già tanto: "Non fraintendetemi, la adoro, ma essere qui è letteralmente lavoro manuale, non vacanza".

Gli influencer secondo Jordan mostrerebbero soltanto gli aspetti positivi, del posto, ma la realtà ha anche un pesante contraltare. È difficilissimo arrivarci. "Bisogna prendere un volo per Napoli, poi un treno per Sorrento (la Circumvesuviana, ndR) e poi, con tutte le tue valigie, sotto il sole, un traghetto". Il punto più panoramico? “Bisogna fare 160 gradini per raggiungerlo...”.

Lexi Jordan va avanti: “Non ci sono strade e macchine, qui si cammina soltanto a piedi. E manca la corrente, perché non ci sono infrastrutture per questi flussi turistici”. Critiche e perplessità diventate virali: il video ha poco meno di mezzo milione di visualizzazioni.