Moda Autunno Inverno 2020: i 6 trend più cool della stagione fredda

Diciamo la verità, in questi mesi difficili a causa della diffusione del Covid-19 a livello planetario, il look e le tendenze del momento non sono stati tra i nostri primi pensieri. Nonostante la pandemia abbia sferrato un duro colpo anche all’industria della Moda, questo “mondo” ha sì rallentato il passo ma non si è mai fermato. Come di consueto in questo periodo, le passerelle dettano le nuove tendenze per la nuova stagione. Cosa indosseremo nei prossimi mesi? NapoliToday ha intervistato la giornalista ed eseperta di moda napoletana Mariagrazia Ceraso, autrice e fondatrice del blog di moda e viaggi “Venus at Her mirror”, che ci ha svelato in anteprima i principali trend della stagione fredda.

Tailleur. Elegante e di ispirazione maschile, si riconfermerà come una delle tendenze della prossima stagione. Grande must per l'abbigliamento da ufficio, ma anche un vero alleato per le occasioni più easy e informali, basta sdrammatizzare il tailleur a dovere per apparire eleganti ma ultra chic. C'è la classica versione in toni neutri come beige, nero, bianco, per arrivare al tailleur giacca pantaloni colorati con tonalità più accese e calde. Non può mancare il classico tailleur grigio, da abbinare a sneakers bianche per uno stile casual, ma allo stesso tempo farlo diventare più elegante abbinandolo a mocassini o sabot.

Maniche a sbuffo. Anche per questa stagione continuano ad essere molto di tendenza i maglioni con maniche a sbuffo. Super quando impreziositi da volant e fiocchi. Bellissimi anche i modelli per la sera, con applicazioni e paillettes.

Blazer con cintura. Per questo inverno sarà uno dei must have più forti in assoluto. La giacca fermata in vita da una cintura, che esalta il punto vita e le spalle (di solito un pò over), è già amata da tutte le fashioniste e sta spopolando anche su Instagram! Da abbinare a pantaloni aderenti.

Pelle. Della pelle possiamo restare qui a parlarne per ore… Un look con un capo in pelle ha sempre il suo grande fascino! E se questo look diventa di "Pelle dalla testa ai piedi" il successo è assicurato. Per quest'anno si scelgono capi estremamente femminili come il blazer, la gonna al ginocchio, la minigonna aderente o i pantaloni. Niente chiodi… troppo rock 'n roll!

Maxi colletti. Versione XXL, stondati, alla Peter Pan, con orlo ricamato, in velluto, i colletti saranno un dettaglio fashion dal quale nessuno riuscirà a sottrarsi. Le tendenze moda dell'autunno inverno 2020 parlano chiaro: il bon ton torna più forte che mai!

Cappe e mantelle. Delle mantelle, cappe, ponchi e quant'altro, se ne vedranno di tantissimi modelli. Ci sono quelle che arrivano fino alla caviglia, ma anche quelle super colorate, quelle a uncinetto, quelle in tartan e quelle con le frange (altra grande tendenza). Bellissime se abbinate ai pantaloni in pelle!

