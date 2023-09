Nennella apre una nuova sede: "Vi dico come cambiano menù e prezzi" - VIDEO

Continuano i lavori nel nuovo locale della trattoria Nennella a Napoli. L'annuncio via social già qualòche settimana fa, con tanto di video che mostra gli spazi della nuova sede della famosa trattoria dei Quartieri Spagnoli.

Il nuovo locale - che si sviluppa si più livelli - sorgerà in piazza Carità non troppo lontano dai Quartieri Spagnoli. E' prevista la realizzazione di una tripla sala (una dedicata ad un volto noto di Napoli).

In tanti si chiedono la data di apertura. Su questa c'è un gran riserbo, così come non è chiaro se lo staff di Nennella lascerà la storica sede di vico Lungo Teatro Nuovo per trasferirsi a due passi da via Toledo.

E il menù? I prezzi varieranno? A queste domande ha risposto direttamente Ciro Vitiello su Instagram. "I prezzi, il menù e la tipologia della trattoria non cambiano. E come se mettessimo le ruote sotto la trattoria: allarghiamo gli spazi e stiamo più comodi".