La trattoria Nennella lascia i Quartieri Spagnoli per piazza Carità? La risposta del patron Ciro Vitiello

Era il 1949 quando Elisabetta Vitiello mise su un piccolo "ristoro" in vico Lungo Teatro Nuovo, nel cuore del cuore dei Quartieri Spagnoli, dove preparava marenne, cioè panini imbottiti, e forniva qualche bevanda. Quindi, con tenacia e lavoro, i primi piatti caldi: carne cotta (zuppa di trippa) e pasta e fagioli. La prima saletta aveva la cucina a vista, così di moda oggi, e 4 tavoli. Fino al secolo scorso era frequentata da pochi intenditori, che non avevano paura ad avventurarsi lungo i vicoli che salivano da via Toledo per assaggiare la vera pasta e patate, la pasta e fagioli "azzeccata-azzaccata", le alici fritte o le polpette "meglio di quelle di mammà", e scherzare con la grande famiglia Vitiello tra motti, lazzi e battute. Con il nuovo secolo e il dilagare del turismo a Napoli, Nennella è diventata meta, mecca e tempio della vera cucina napoletana - senza ammennicoli e senza omologazioni - per centinaia e centinaia di visitatori che arrivano davvero da ogni dove: Giappone, Francia, Sud America, Usa. Oggi è una vera azienda - peraltro ultra social, con tanto di play list su Spotify - che di Napoli e in particolare dei Quartieri Spagnoli continua ad incarnare lo spirito e l'anima: generosa, accogliente, colorata, rumorosa. Un mix di folklore e cucina che costituisce un incredibile catalizzatore per l'economia e la vivibilità dei Quartieri.

Sempre fedele allo spirito napoletano chiassoso e coinvolgente, la Trattoria Nennella è comunque un'azienda che - grazie a San Gennaro e alla tenacia dello staff e della famiglia del patron Ciro Vitiello e del suo staff - cresce e vuole continuare a farlo. Tra le avventure, l'apertura di un locale a Malta nel 2022.E adesso la notizia rimbalzata sui social dell'imminente apertura di un nuovo locale a Piazza Carità (negli spazi occupati in precedenza da un centro scommesse). Significa forse che Nennella dopo ben 75 anni lascerà i Quartieri, il luogo in cui tutto è iniziato ed è stato possibile? Ciro Vitiello "nicchia" e abbozza e conferma l'acquisto del nuovo locale. Ecco cosa ci ha detto.