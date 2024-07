Novità in arrivo per la trattoria Nennella? Il misterioso messaggio: "Ci spostiamo" - VIDEO

Novità in arrivo per la trattoria da Nennella. Non è chiaro di cosa si tratti, ma alcuni indizi sono stati lasciati sui social da Ciro e Daniele. "Ci spostiamo" recita un post su Inbstagram accompagnato da un video. Daniele - nel ricordare l'annuncio dell'apertura della nuova sede in piazza Carità - dice: "Come l'hanno scorso Nennella mette un'altra volta le ruote sotto la trattoria". "In pratica da qui a una settimana saprete tutto", conclude invece Ciro.

Nennella, ricordiamo, ha lasciato la storica sede dei Quartieri Spagnoli per spostarsi in un locale decisamente più grande per permettere a quante più persone di poter gustare soprattutto la famosa pasta e patate con provola. Ora, qualcosa di nuovo "bolle in pentola", ma - come detto - non è chiaro di cosa si tratti.

Ciro, in una recente intervista a NapoliToday, però, illustrò alcune idee, soprattutto per la storica sede dei Quartieri Spagnoli. "I Quartieri li portiamo nel cuore. Ci abitiamo ancora, ci abita anche nostra mamma. Ci restano ancora sei vani dell'altro locale. Per ora sono chiusi, in attesa di prendere una decisione. Abbiamo un paio di idee, ma per decidere abbiamo deciso di aspettare dicembre. Potremmo aprire un Nennella take away, un locale su prenotazione, una pizzeria...", le sue parole.