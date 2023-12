Sasi Visone: "Oggi i Quartieri Spagnoli diventano più poveri. Perdiamo Nennella"

Oggi perdiamo nei vicoli la Trattoria da Nennella, capostipite di ciò che oggi sono questi vicoli, i primi in assoluto a portare avanti il nome dei Quartieri Spagnoli ovunque. Se oggi godiamo di tanta popolarità bisogna ringraziare in primis loro tutta la famiglia Ciro Nennella, Mariano Vitiello", spiega a NapoliToday il noto parrucchiere Sasi Visone sul trasferimento della nota trattoria a piazza Carità.

"In bocca al lupo per questa nuova e fantastica avventura a pochi metri dai nostri vicoli. Oggi è facile accodarsi perché i quartieri vivono un momento d’oro ma quando la Trattoria Nennella preparava la pasta e patate e le marenne per poche persone erano tempi nei quali qui non arrivavano i turisti o le persone di altri quartieri. Con tenacia e lungimiranza Ciro e la sua famiglia hanno creato ciò che oggi è sotto gli occhi di tutti. Oggi loro sono pronti a una nuova sfida, a noi lasciano in eredità i quartieri pieni di turisti e adesso tocca a noi continuare ciò che loro hanno creato", conclude il proprietario del Barrucchiere.