Trattoria Nennella attaccata sui social: "Totale mancanza di rispetto". La risposta di Ciro - VIDEO

La storica Trattoria Nennella è stata duramente criticata negli ultimi giorni. Il locale dei Quartieri Spagnoli ha ricevuto diverse recensioni negative per aver "chiuso" - per le vacanze estive - senza preavviso. In realtà la chiusura era stata annunciata via social, ma in tanti si sono comunque recati in trattoria.

Le critiche non sono passate inosservate e sui profili social è arrivata la risposta dello staff: "Negli ultimi giorni, durante la nostra chiusura estiva, alcuni non clienti della trattoria hanno recensito su google così Accettiamo le critiche, le rispettiamo e chiediamo sempre scusa se l’esperienza Nennella non è stata di vostro gradimento, ma così non ci stiamo. A voi, che ci seguite da una vita, sul nostro primo social (il nostro preferito ) vi chiediamo di compensare Ecco il link per recensire la trattoria, grazie di esistere sempre".

Nelle scorse ore, inoltre, Ciro Vitiello ha pubblicato un nuovo video nel quale chiede scusa per il malinteso ed annuncia che la trattoria riaprirà, come da programma, il prossimo 1 settembre. Intanto c'è grande curiosità per l'apertura della nuova sede di piazza Carità dove sono già partiti i lavori.