Trattamenti estetici ciglia: i più cool dell’estate 2021

“Laminazione ed extension sono i più richiesti del momento. Possono essere effettuati anche in estate, l'importante è attendere 24 ore dopo il trattamento, prima di andare al mare”. L’esperta make-up artist e visagista Naomi Sardo spiega come avviene l’applicazione e quanto durano

Da qualche anno sono sempre più richiesti i trattamenti estetici per la cura delle ciglia. Trattamenti che consentono di ottenere ciglia più folte, voluminose, incurvate e brillanti per uno sguardo intenso e sensuale. Quelli più affermati nel panorama beauty per l'estate 2021 sono la laminazione e l’extension: mentre il primo permette di avere ciglia nutrite e incurvate oltre ad aiutarle a crescere più sane e forti, il secondo le allunga, le incurva e le rende più voluminose regalando uno sguardo più espressivo. Ma come si realizzano e quanto durano questi trattamenti? Ne abbiamo parlato con Naomi Sardo, esperta make-up artist e visagista napoletana, specializzata in lashmaker/lashlift.

- Naomi, quali sono i trattamenti ciglia più richiesti del momento?

“I trattamenti per le ciglia più di tendenza sono la laminazione e l’extension (effetto classico o russian volume per l’infoltimento ciglia)”.

- Qual è la differenza tra laminazione ed extension?

“La laminazione è un trattamento estetico e ristrutturante che va eseguito sulle ciglia naturali. Questo procedimento va a nutrire il pelo delle ciglia andandole a stimolare dall’ interno e dall’esterno grazie a micromolecole naturali di cheratin , acido ialuronico, cellule staminali che conferiscono brillantezza ed elasticità al pelo. La durata del trattamento è di circa 1 ora. L’extension ciglia, invece, è un trattamento estetico ideato per aumentare la lunghezza, la curvatura ed il volume delle proprie ciglia naturali. La durata del trattamento e di circa 1/1,30. La vera differenza è che con la laminazione si può applicare il mascara, mentre con l’extension non occorre, sarete in ordine con effetto mascara h24”.

- Chi può sottoporsi a questi trattamenti?

“La laminazione è un trattamento rivolto sia alle donne che agli uomini, mentre invece l’extension ciglia è rivolto solo alle donne”.

- Puoi spiegarci le dettaglio come avviene l’applicazione?

“La laminazione è un trattamento cumulativo: l’ applicazione viene eseguita attraverso step in posa. Per prima cosa si applica un patch sotto l’occhio per proteggere la palpebra. E’ importante struccare alla perfezione l’occhio, non devono rimanere residui di trucco. Successivamente si applica una soluzione emolliente e si lascia in posa per 5 minuti. Si applica poi il bigodino a seconda dell’effetto e della tipologia di ciglia da trattare. A questo punto si realizzerà il lash filler che permette di ottenere la curvatura desiderata e si applicherà la tinta che donerà alle ciglia un effetto più intenso. Al termine della procedura si applicherà, infine, dell’olio nutriente e idratante. Per l’extension ciglia, invece, viene utilizzato il metodo “one to one”: ogni singola setola viene applicata sul pelo naturale per ottenere curvatura, allungamento ed effetto mascara. Il risultato finale sarà uno sguardo enfatizzato a 360°”.

- Ci si può sottoporre anche in estate a questi trattamenti?

“Assolutamente sì. Le clienti li richiedono tutto l‘anno con un picco in estate. Con entrambi i trattamenti è possibile bagnare le ciglia a mare, si consiglia, però, di farlo solo dopo 24 h dalla seduta. Questi trattamenti sono una vera e propria comodità: in fondo, è il desiderio di ogni donna avere ciglia sempre impeccabili. Non nascondo che questi trattamenti creano dipendenza!”.

- Quanto durano?

“La durata è soggettiva in base al ciclo vitale delle ciglia. Distinguiamo 3 fasi: anagen, catagen, telogen (nascita, crescita, caduta del pelo). Per la laminazione è consigliato ripetere la sessione 1 volta al mese come già anticipato, trattandosi si un trattamento cumulativo. L’extension ciglia, invece, vanno ritoccate ogni 3 settimane per avere sempre uno sguardo impeccabile”.

- Si possono rimuovere?

“I prodotti utilizzati sia per la laminazione che per l’extension ciglia sono anallergici, ma per i soggetti con particolari allergie consiglio sempre un test per verificare se ci si può sottoporre con tranquillità al trattamento” .