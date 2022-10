Storie assurde di Napoli e dintorni: sullo scooter (rubato) con in braccio 2 bici (rubate)

I carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli dnon credevano ai loro occhi quando hanno visto un uomo percorrere corso Amedeo di Savoia guidando lo scooter con una mano mentre con l'altra cercava di mantenere in equilibrio una bicicletta e tra le gambe ne teneva ferma un'altra, un'elettrica di tipo pieghevole.

I militari lo hanno così rapidamente raggiunto e fermato: dai riscontri effettuati non solo le due biciclette, ma anche lo scooter sono risultati rubati.

L’uomo, un 26nne di origini ucraine, è stato denunciato dai carabinieri per furto e ricettazione. Sono in corso verifiche per rintracciare i proprietari dei mezzi a due ruote recuperati