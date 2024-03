Il tramonto mozzafiato con il cielo tinto di rosso: le immagini suggestive dalla zona flegrea | VIDEO

"Sei la più bella del mondo. La melodia delle onde che battono dolcemente sulla battigia. Procida ed Ischia sull’orizzonte. Ed un tramonto mozzafiato. Con il cielo in fiamme. Tinto di rosso, di arancione. Sei un incanto, mia amata Bacoli. La nostra città. La patria di tutti gli innamorati. Di chi cerca sollievo, di chi prova a ritrovare se stesso, di chi è felice. La terra del sogno, del giorno più bello, della magia che ti resta dentro. Una dea, dal fascino millenario. Ringrazio Dario Grande per aver immortalato questi attimi. Li pubblico, per goderne insieme. Li pubblico, affinché arrivino a tutti coloro che amano Bacoli. Li pubblico, affinché giungano, come forte abbraccio, ai nostri fratelli ed alle nostre sorelle sparsi in tutto il mondo. Sono bacolese. Sono flegreo, partenopeo, meridionale. E me ne vanto. Sempre al tuo fianco, terra mia. Amiamola. Amala e difendila".

Questo il post sui social del sindaco di Bacoli Josi Gerardo Della Ragione, che ha pubblicato un suggestivo video con uno splendido tramonto dal comune flegreo.