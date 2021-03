Tram storici: la Sovrintendenza ai beni storici sospende la vendita

Solo una serrimana fa Anm aveva annunciato la messa in vendita di 4 Tram del modello anni Trenta CT139K . Le vetture dismesse, spiegava l'azienda, potevano essere acquistate anche singolarmente. L'offerta avrebbe dovuto pervenire secondo le modalità consuete delle aste pubbliche entro il prossimo 19 marzo.

"Poche ore fa mi è pervenuta pec da parte della Sovrintendenza ai beni culturali con cui si intima ad ANM la sospensione del bando per la vendita dei 4 tram degli anni '30 - annuncia Nino Simeone, consigliere comunale e presidente della Commissione Infrastrutture - Senza entrare nel merito del provvedimento emanato, mi sento però di dire che le perplessità manifestatemi da gran parte della cittadinanza erano più che fondate. Voglio solo esprimere un sentito ringraziamento al Sovrintendente, dott. Luigi La Rocca ed al suo staff che ha preso a cuore la vicenda ed interpretando quanto previsto dalla vigente normativa, ha avviato d’ufficio un procedimento per la verifica del riconoscimento di valore culturale agli storici tram napoletani. E’ questo un successo per tutta la citta e per tutti i cittadini napoletani".

Le vetture, dunque, resteranno nel patrimonio della nostra città.