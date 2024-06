Il concerto di Gigi D'Alessio blocca tutto. Liti e scene di panico in centro |VIDEO

Fermi nel traffico per ore. E' il destino che centinaia di cittadini hanno dovuto affrontare in pieno centro di Napoli a causa dei divieti imposti per il concerto di Gigi D'Alessio in piazza del Plebiscito. In un video, pubblicato dal deputato Francesco Borrelli (Avs), è possibile vedere la disperazione delle persone che litigano con la polizia municipale, esasperate dalla lunga attesa. Strilla, clacson, qualche parola grossa. "Ci avete presi in ostaggio" urla una signora. "Mio padre si sta sentendo male" grida un'altra. Tante le critiche al Comune di Napoli. La situazione sembra poter degenerare da un momento all'altro. I residenti si dicono stanchi dopo giorni di concerti. Gigi D'Alessio, infatti, ha cominciato il 7 giugno e terminerà domenica 16. Il piano di viabilità comunale ha mostrato più di qualche criticità.