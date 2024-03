Vomero: tutti parcheggiatori per "salvare" il bus dei turisti mentre intorno il traffico impazzisce

E' iniziato tutto prima delle 9.00. Un grosso bus turistico si è trovato praticamente incastrato tra via Francesco de Mura e via Merliani: troppo grosso per riuscire a girare nelle strette stradine a ridosso di Piazza degli Artisti.

Spirito napoletano

Visto l'autobus in difficoltà alcuni passanti si sono improvvisati "parcheggiatori" per aiutare l'autista in una disperata manovra: se è impossibile andare avanti, meglio provare a tornare indietro. Più facile a dirsi che a farsi, viste le proporzioni del mezzo e la quantità di auto parcheggiate lungo le stradine.

I passanti nel frattempo sono diventati sempre più numerosi e tra chi aiutava e chi guardava si è creata una piccola folla. Intanto intorno il traffico impazziva. Via De Mura, infatti, è una strada di congiunzione fondamentale per chi dalla Tangenziale o da Cilea vuole dirigersi verso piazza degli Artisti o Piazza Vanvitelli.

Insomma un inferno di auto, clacson e imprecazioni. Fino all'arrivo di Carabinieri e Polizia Municipale che hanno preso in mano la situazione bloccando e deviando il traffico a monte e a valle per agevolare la complicatissima manovra del bus che alla fine è riuscito - con sollievo di tutti - a girare per via Merliani