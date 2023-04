Le 5 tappe del tour dei tifosi nei Quartieri Spagnoli

Dopo 33 anni, il Napoli è vicino alla conquista del suo terzo scudetto. Visto l'abissale vantaggio di 19 punti sulla Lazio, che attualmente è seconda in classifica, i tifosi azzurri hanno deciso di abbandonare ogni forma di scaramanzia e mettersi all’opera coi preparativi per la grande festa. Da giorni sui balconi dei palazzi della città sventolano bandiere e striscioni tinti d’azzurro e bianco, come quelli della squadra del cuore. Non c'è quartiere di Napoli che non sia addobbato sono con stendardi, festoni e foto a grandezza naturale dei giocatori azzurri.

Intanto, è arrivata anche la comunicazione ufficiale da parte del sindaco: “Per festeggiare lo scudetto - ha annunciato Manfredi - parallelamente alla festa spontanea, ce ne sarà una ufficiale, probabilmente il 4 giugno, che coinvolgerà tutta la città, con un palco in ogni Municipalità oltre a quello centrale in piazza Plebiscito". Il conto alla rovescia è partito. In attesa del grande trionfo, non ci resta che incrociare le dita, munirci di corna e cornicielli, e partire alla scoperta delle 5 tappe del tour dei tifosi nei Quartieri Spagnoli.

1) La squadra in formazione

Si partire da Via Roma, angolo via Emanuele De Deo, che porta nel cuore dei Quartieri Spagnoli. Salendo lungo la strada sarete travolti da striscioni bianco e azzurri, maglie dei calciatori del Napoli appese ai balconi dei palazzi, venditori ambulanti che proveranno a vendervi prodotti marchiati SSC Napoli (non ufficiali) e drink dedicati ai calciatori. Una volta arrivati alla fine della strada, poco prima del Largo Maradona, guardate in alto: vedrete sopra le vostre teste le immagini degli 11 giocatori azzurri appese a fili sospesi tra i palazzi (è la squadra in formazione).