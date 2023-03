Per Pasqua arriva il tortano di mare con mortadella di tonno e la fesa di pesce spada

Barittico, la prima salumeria di mare sita in via Giovanni Merliani 51, a Napoli, nel cuore del Vomero, lancia una ricetta gustosa e innovativa: il tortano di mare. Si tratta di un prodotto completamente artigianale che sintetizza il meglio della tradizione napoletana.

Un impasto diretto con biga a lunga lievitazione e 48 ore di maturazione per un prodotto leggero e altamente digeribile, farcito poi con i migliori salumi preparati direttamente dallo chef Vittorio Zigarelli, come la mortadella di tonno e la fesa di pesce spada e l’aggiunta di Parmigiano Reggiano stagionato almeno 12 mesi per un gusto ancora più ricco e intenso.

Il consiglio dello chef per gustarlo al meglio? Scaldarlo in forno a 180° per 3 o 4 minuti e poi immergersi in tutta la sua bontà.