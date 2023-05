Vincenzo De Luca e il matrimonio virtuale, la scaramanzia e la pastiera scomposta

L'A.P.E.I., l’associazione degli ambasciatori pasticceri dell’eccellenza italiana, presieduta dal Maestro Iginio Massari, ha scelto Napoli come sede della prima edizione del primo festival italiano della pasticceria nuziale. Organizzato con il patrocinio di Regione Campania e Comune di Napoli si annuncia come un appuntamento imperdibile. Gratuito, intrigante, dolcissimo (annunciati omaggi), ha a Napoli la sua sede d'elezione perché è nella nostra città che, nel dopoguerra - racconta Massari - si svolse il primo matrimonio elegante popolare, mentre prima la festa di nozze era appannaggio dei ceti nobiliari o comunque più abbienti. Il festival si terrà a piazza del Plebiscito il prossimo 17 maggio, a partire dalle ore 19, in una sorta di dialogo con Palazzo Reale. Gli ambasciatori A.P.E.I. presenteranno le loro torte monumentali e sarà possibile conoscere e riscoprire origini, simboli e segreti della pasticceria nuziale. A condurre l'evento il wedding planner Enzo Miccio e Irene Colombo. Ovviamente sarà presente l'indiscusso re della pasticceria Iginio Massari. E tra il pasticciere più famoso del mondo e il Governatore della Campania Vincenzo De Luca divertentissimo siparietto alla conferenza di presentazione dell'evento. Come sempre caustico e irriverente, De Luca non ha risparmiato battute: dalla pastiera scomposta di cui decisamente non si è detto fan all'orgoglio campano in fatto di pasticceria, passando per la moda dei matrimoni "finti" inaugurata da una "concittadina". Per saperne di più non resta che ascoltarlo guardando il video