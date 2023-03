Nota cake designer dedica una torta a "Mare Fuori" | VIDEO

Una torta dedicata a "Mare Fuori", l'amatissima serie tv ambientata a Napoli in onda sulla Rai. E' quanto realizzato dalla nota cake designer e food blogger Sara Brancaccio.

"La mia torta dedicata a 'Mare Fuori'. Quando ho iniziato a progettarla avevo già in mente di replicare le mura rosse del carcere e le onde del mare, così ho pensato ad una torta a due piani e in alto la scarpa che ricorda il logo della serie. Vi garba?", scrive la creator digitale in un post su Instagram.