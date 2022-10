Topolino cerca casa al Vomero

Singolare episodio di sabato pomeriggio, in via Bernini

Di sabato pomeriggio, al Vomero, in un'affollata via Bernini, spunta un topolino. Un po' confuso e spaesato, ma per niente spaventato da piedi, voci e folla, il topo - come si vede dal video realizzato da un nostro lettore, sembra essersi affezionato alle scarpe di un signore che, evidentemente, devono essergli sembrate un buon rifugio, tanto da cercarle in contiuazione.

Sarà stato per le dimensioni o forse per l'atteggiamento, ma il topolino più che disgusto sembra suscitare compassione e simpatia tra i passanti, fino a quando non viene "sospinto" nella striminzita aiuola sul marciapiede.

Non sappiamo come sia andata a finire, ma come i passanti speriamo che il topolino abbia trovato casa