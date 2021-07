Tony Tammaro show al matrimonio: "Erano 20 anni che non facevo l'invitato senza cantare. Quanto metto nella busta?"

"Salve amici. Per la prima volta dopo 20 anni faccio l’invitato a un matrimonio senza dover cantare. Aggiornamenti nel corso della giornata man mano che l’alcool comincia a fare effetto". Con questo post pubblicato su Facebook, Tony Tammaro ha dato vita ieri ad una divertentissima cronaca della sua presenza come ospite (e non come cantante) al matrimonio di amici.

Sono nate gag e interazioni spassose con i suoi fans, con citazioni dei maggiori successi musicali del maestro Tammaro. Non sono mancate le richieste di consigli da parte di Tony ai follower su quanto dovesse mettere nella busta (hanno prevalso i 200 euro a persona), dopo aver scoperto che il menu era d'elite, tutto a base di pesce." Scene da un matrimonio atto secondo: raga, datemi una mano. Questo è il menù. Quanto devo mettere nella busta? Aiutatemi non mi lasciate solo".