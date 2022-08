Coldplay al Maradona, "ipotesi" Tony Tammaro ad aprire il concerto: il messaggio del cantante

"Cantante chitarrista, inventore genere musicale alternativo, offresi per aprire concerto dei Coldplay a Napoli giugno 2023". È lo scherzoso messaggio con cui Tony Tammaro, sui social, ha lanciato la sua "candidatura" a suonare al Maradona prima della band inglese capitanata da Chris Martin.

Il concerto dei Coldplay è la notizia della settimana, un evento musicale come a Napoli non ne avvenivano da anni (se non decenni), e quindi il "maestro" Tammaro si è accodato, a modo suo ai festeggiamenti.

E mentre molti fan iniziano a pensare che l'ipotesi non sia poi così inverosimile, c'è anche qualcuno che non è d'accordo: "Non sono all'altezza per un tuo concerto di apertura! Troppo banali e scontati", spiega un follower a Tony Tammaro.