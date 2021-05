Tony Letizia: dal calcio all'impresa digitale..

Il noto calciatore italiano sta per presentare un'app rivoluzionaria dedicata agli eventi

Tony Letizia, attualmente in forza al Savoia Calcio è stato protagonista, insieme al fratello Gaetano, terzino del Benevento, nei campionati di tutte le categorie. Mentre Gaetano viene da una stagione strepitosa al Benevento (nonostante la retrocessione) Tony guarda già al futuro investendo nel settore dell'innovazione e del digitale confermando la sua natura eccentrica e geniale. Dopo aver attirato l'attenzione per aver proposto l'inserimento nel dizionario italiano di un nuovo verbo "toccherellare" (la traduzione italiana dell'eufemismo napoletano "tuzzuliare"), ha annunciato attraverso la pagina Facebook del suo consulente Espedito D'Antò che a breve lancerà sul mercato una App che rivoluzionerà il mondo degli eventi. Non si conoscono ancora i particolari di questa App, ma c'è già chi si chiede se rivoluzionerà il mondo degli eventi.