Tony Colombo & Tina Rispoli: cosa è successo domenica scorsa alla coppia

Eleganti, sorridenti e innamorati più che mai, Tina Rispoli e Tony Colombo sono stati le star della serata organizzata domenica scorsa da Ugo Autuori a Villa Domi.

L'ultimo - limited edition

L'iniziativa è arrivata alla vigilia della presentazione dell'ultimo album di Tony, "L’Ultimo limited edition", uscito lunedì 28 febbraio.

The champion

Ad accogliere con affetto e calore Tony e Tina all'ingresso di Villa Domi, con i tanti fan della coppia, Ugo Autuori per consegnare il premio "the Champion" a Tony, come riconoscimento alla carriera.

"Il premio the Champion non poteva aver miglior premiato di Tony Colombo che rappresenta la musica che ha fatto innamorare generazioni e che lo stesso porta avanti come attività professionale che non si giudica ma si ama", commenta Autuori in un comunicato