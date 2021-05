Tony Colombo, l'annuncio: "A fine mese dirò addio alle scene musicali"

“La musica è un grande dono, nessuno potrà mai togliermela. La farò in modo diverso: canterò accompagnandomi al pianoforte per la mia famiglia, continuerò a scrivere canzoni e a raccontarmi nei miei testi", spiega l'artista napoletano d'adozione

“La musica è un grande dono, nessuno potrà mai togliermela. La farò in modo diverso: canterò accompagnandomi al pianoforte per la mia famiglia, continuerò a scrivere canzoni e a raccontarmi nei miei testi, ma a fine maggio dirò addio alle scene musicali”. Questo l'annuncio di Tony Colombo, l'artista siciliano ormai da anni napoletano d'adozione, nel corso di un'intervista rilasciata a Optimagazine.

A fine maggio uscirà “L’ultimo”, ventisettesimo disco di Colombo: un doppio CD con 14 hit del suo recente passato e 14 brani inediti, tra i quali figurano i tre singoli “Bella”, “Segretamente”, “Nun se fa” e il prossimo singolo di lancio del doppio album, la canzone “Morena” cantata in coppia con Francesco Da Vinci.

“L’Ultimo” sarà davvero “l’ultimo album della mia carriera - spiega il cantante nell'intervista - perché oggi non si parla più solo di musica, ma della mia vita privata e di gossip. Si parla di tutto tranne che di musica. Canto da quasi trent’anni, da 15 ho vissuto grandi soddisfazioni professionali e negli ultimi cinque la mia vita si è arricchita di gioie personali e artistiche incredibili. Ho incontrato tre persone straordinarie lungo il mio cammino, tre persone che sento ‘amiche’: Fabrizio Frizzi, Milly Carlucci e Barbara D’Urso. Ma ho vissuto anche grandi dolori, dispiaceri. Ho voluto raccontare questi ultimi anni così intensi nelle mie nuove quattordici canzoni; il sottotitolo del disco potrebbe essere 'I migliori cinque anni della mia vita'!”.

“Dopo tanti anni di musica, ho capito molte cose del mio lavoro e di come si confondono, in un grande calderone, cose differenti tra loro come la musica, il modo di fare, la vita personale, il gossip. Non è più musica, è altro. Alla fine ciò che resta è la mia onestà, la mia schiettezza, ma devo riconoscere che i miei parenti, la mia famiglia, i miei cari hanno vissuto momenti difficili. Io autore per altri interpreti? È una strada che sento di non poter escludere. Da tempo collaboro con altri artisti e, dopo tanti anni vissuti da giocatore, posso anche diventare allenatore”, conclude Tony Colombo.