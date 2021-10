Tony Colombo a "caccia" di cerimonie, piovono critiche: "Hai bisogno di soldi?"

Critiche per Tony Colombo dopo l'ultimo post pubblicato sui social. Il cantante neomelodico, sui social appunto, si è proposto per alcune cerimonie. "Disponibile per cerimonie fino al 31 ottobre 2021. In tutta Italia", ha scritto Colombo che ha postato anche il numero del suo manager.

Un'iniziativa che, però, come detto, non è stata ben accolta da tutti. Tra chi segue la sua pagina c'è chi ha scritto: "Perché hai bisogno di soldi?". O ancora: "Non avevi detto che ti ritiravi e non suonavi più. Mo hai finito i soldi e ricominci a suonare?". Oviamente c'è anche chi difende a spada tratta il neomelodico che ad alcuni ha semplicemente risposto: "Si parla solo di soldi in questo brutto mondo. Che delusione".