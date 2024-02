Si incontrano alle Poste e si innamorano: la bella storia di Tommaso e Stefania

Stefania Roga e Tommaso Missione sono una coppia di "postali" di nuova generazione. Stefania, 36 anni, è una sorrentina doc, mentre Tommaso, 32 a maggio, ha origini stabiesi. Sono entrati in Poste Italiane a pochi mesi di distanza l’uno dall’altro nel 2011. Nessuno dei due, però, poteva immaginare che l’ingresso in Poste avrebbe stravolto tanto le loro vite. Sia Stefania che Tommaso, entrambi con una laurea magistrale e diverse specializzazioni in tasca, erano impegnati infatti in due importanti storie d’amore e mancava loro solo la tranquillità di un lavoro stabile per iniziare a fare progetti più seri per il futuro.

Galeotta fu la formazione nelle aule Bancoposta: dopo un anno da operatori di sportello, lui a Vico Equense e lei a Meta di Sorrento, vengono scelti dall’azienda per partecipare ad un percorso di crescita nell’ambito dei prodotti finanziari. Inizia così per entrambi un corso per consulenti finanziari. Assegnati nel 2020 allo stesso ufficio postale, quello di Sorrento, si trovano ad affrontare insieme un nuovo lavoro ed un evento terribile: la pandemia da Covid. Lavorando in prima linea durante i giorni in cui il mondo scopriva la pandemia e si chiudeva in casa, mentre gli uffici postali restavano aperti al pubblico, hanno affrontato insieme le paure e le ansie di quel momento storico e festeggiato i primi risultati lavorativi derivanti dal nuovo incarico.

In poco tempo tra i due nasce una bellissima storia d’amore. «Stefania mi ha colpito subito, non solo per il suo oggettivo bell’aspetto - dice Tommaso con lo sguardo illuminato dall’amore - ma anche per la sua forza e intraprendenza, e per il suo carattere positivo e a tratti “indomabile”». Sarà perché gli opposti si attraggono che Stefania riconosce in Tommaso, calmo, riflessivo e pacato in ogni sua manifestazione, la sua anima gemella. La giovane coppia si trasferisce a vivere a Castellammare di Stabia e a consolidare la loro unione, a Natale 2022, arriva il piccolo Luigi che oggi inizia a muovere i primi passi ma ha già un carattere ben definito: «è tosto come la mamma», dice divertito Tommaso.

La crescita professionale va di pari passo con quella personale: oggi Tommaso coordina le attività finanziarie di diversi uffici postali della Costiera sorrentina, mentre Stefania svolge il ruolo di consulente finanziario nella sede centrale di Sorrento. Proprio l’affinità nata in ambito professionale e il continuo confronto sulle questioni lavorative ha alimentato e rinsaldato il loro legame. «Ogni giorno - dice Tommaso - ci troviamo a raccontarci le nostre giornate lavorative: avere un punto di vista diverso dal proprio, ma comunque interno all’azienda, ci aiuta a migliorare anche nel lavoro».