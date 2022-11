Crisi con Tony Colombo? Tina Rispoli risponde: "Ecco come stanno le cose"

Tina Rispoli risponde alle voci di crisi con il marito Tony Colombo. Le voci sono circolate dopo un post polemico che allarmato i followers. "“Si può sbagliare nella vita e si può anche perdonare ma non fate l’errore di perdonare 2 volte lo stesso sbaglio perché date solo l’opportunità a quella persona di perseverare nello stesso errore”, aveva scritto Tina.

In tanti hanno ipotizzato una crisi in casa Colombo, ma Tina ha subito chiarito come stanno le cose: "Volevo informarvi che nella mia vita va tutto bene. Quel post era semplicemente un consiglio che ho dato ai miei fan. State sereni, non c’è niente che non va“.

Il video di Tina, postato su Instagram, è stato anche commentato dallo stesso Tony: “Ma è mai possibile? Tina combina guai e io ti amo per questo! Ti amo lady Colombo“.