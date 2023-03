Pantelleria e Napoli sono nella lista del Time dei posti più belli al mondo da visitare nel 2023. Sono all'11/o e 12/o posto, le uniche in Italia.

Per l'Europa il Time ci sono anche Digione, in Francia, Timisoara, in Romania e Berat in Albania. In cime alla lista Tampa in Florida. Posizioni di rilievo per Washington D.C.e Vancouver.