L'AD di Apple Tim Cook e Bebe Vio all'Istituto Domenico Martuscelli di Napoli

Fino all'ultimo l'incontro è stato tenuto segreto per motivi di sicurezza. Tim Cook, amministratore delegato di Apple da oltre 10 anni, e Bebe Vio, la grande schermitrice impegnata nella promozione dello sport paralimpico, si sono incontrati a Napoli, nella palestra dell'Istituto Domenico Martusciello dove lavora il Club Schermistico Partenopeo.

Sotto lo sguardo di Sandro Cuomo,oro olimpico ad Atlanta 1996, in tuta blu, che ha fatto dello sport di integrazione tra atleti con diverse doti fisiche una missione, mettendo a punto una tecnica all'avanguardia, Cook ammira l'Istituto, parla con Rossana Pasquino (doppio oro e un argento nella tappa di Coppa del Mondo a Pisa) per poi imbracciare il fioretto e sfidare in un singolare duello il figlio di Cuomo, Fabrizio, sotto lo sguardo divertito di Bebe e degli altri presenti (Loredana de Felicis, Salvatore Castiglione, Andrea Triunfo, Antonio Iannaccone, e i ragazzi della palestra).

Quindi, dopo un biscotto al cioccolato, Mr Cook saluta e va via.