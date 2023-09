Giocano a calcio nel centro commerciale e litigano col personale |VIDEO

E' successo nella struttura di via Argine. Protagonisti un gruppo di ragazzi giovanissimi: sarebbero dei tiktoker

Una vera partita di calcio all'interno di un centro commerciale. Alcuni ragazzi giovanissimi che hanno pensato bene di giocare a pallone dribblando i clienti della struttura. E' accaduto nel centro commerciale di via Argine, dove i ragazzi si sono anche lasciati andare ad esultanze rumorose riprendendosi con il cellulare. Il comportamento ha suscitato la reazione di alcuni lavoratori. Ne è nato un battibecco, nel quale i giovani sembrano dire "Ci ha autorizzati la direttrice. Lo sapete chi siamo?". In effetti, sembra che gli autori del video siano due noti tiktoker, ma al momento non è dato sapere se ci fosse davvero l'autorizzazione della direzione del Centro commerciale. Il video è stato pubblicato sulla pagina Instagram del deputato dell'Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Borrelli.