Da Napoli il gioco più balordo per TikTok: colpiscono con uova i clochard mentre dormono

Quanto coraggio ci vuole a colpire delle persone inermi e indifese, mentre dormono? Non se lo sono certo domandato i due ragazzi che si sono ripresi con gli smartphone e hanno poi postato il video su TikTok: le immagini li mostrano mentre entrano ridendo in un sottoscala dove una persona sta dormendo a terra, sotto poveri stracci.

I due si avvicinano e iniziano a tirare uova mirando alla testa. Il poverino, un anziano, si veglia di soprassalto e si tocca la testa, sporca d'uovo, tra il dolorante e il terrorizzato, mentre i due ridono e continuano a filmare.

Secondo quanto denunciato dal deputato Francesco Emilio Borrelli su Instagram ogni notte un gruppo di giovani si aggirerebbe per il centro di Napoli, in particolare nella zona di Montesanto, alla ricerca di clochard che dormono per colpirli con le uova: "Divertirsi in questo modo, colpendo persone in difficoltà, è da vigliacchi, da farabutti - scrive Borrelli - Abbiamo segnalato la vicenda alle Autorità per fermare questi stolti e, soprattutto, ci auguriamo che anche le famiglie possano intervenire. Questi sono quel tipo di giovani che ci fanno pensare che si è sbagliato in più di qualcosa nell’educazione e nella trasmissione dei valori".