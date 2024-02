"Non vado a Napoli. È tutta sporca e puzza": la risposta della tiktoker milanese è virale - VIDEO

"Non vado a Napoli. E' tutta sporca e puzza". "Non ci vado a Napoli. Mi stanno sul c***o i napoletani". "Non ci vado a Napoli. Prendono troppa confidenza e sono maleducati". Inizia così, con una serie di luoghi comuni, il video di una tiktoker milanese. Si tratta di Jasmine (nickname jasminekalk14) cake designer e giovane mamma che risponde "a tono" a quanti attaccano Napoli.

"Gente come voi neanche la vogliono"

La sua risposta è subito diventata virale. "Non ci andate a Napoli. Ci vado io che la amo da morire. Napoli è piena d'arte, piena di robe da vedere, piena di robe da mangiare. Ho girato quasi tutta Italia e l'ospitalità di Napoli non l'ho trovata da nessuna parte. L'energia di Napoli, non l'ho mai trovata. La gentilezza dei napoletani, che ti fanno sentire a casa, non l'ho mai trovata. Il patrimonio artistico, non l'ho mai trovato. Il mangiare? Il mangiare, non l'ho mai trovato. Non ci andate a Napoli che i napoletani gente come voi neanche la vogliono".