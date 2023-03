Anziano tifoso tedesco tenta di entrare in Curva A: le immagini sono virali - VIDEO

Sui social è diventato virale un video che mostra un anziano tifoso tedesco mentre cerca di entrare in Curva A. Incurante (forse) degli scontri che ieri pomeriggio hanno devastato il centro di Napoli, l'uomo con tanto di sciarpa dell'Eintracht si è messo in fila fino a quando non è stato raggiunto da un carabiniere.

Il video è diventato subito virale. Le forze dell'ordine hanno dovuto bloccare questo nonno-tifoso che sperava di poter vedere dal vivo il match tra gli azzurri di Spalletti e i tedeschi. Tanti i commenti positivi per lui, modello di tifoso DOC, totalmente estraneo alle dinamiche criminali che hanno portato alla guerriglia di ieri.