È di Bergamo, ma tifa Napoli: "Amo la città e questi colori" - VIDEO

Vive a Bergamo, ma tifa Napoli. Detta così potrebbe sembrare uno dei tanti casi di persone che dal Sud si sono trasferite al Nord o che hanno origini partenopee, ma il fatto è ben diverso. Infatti, Andrea (questo il nome del giovane protagonista del video) è "polentone doc" e con Napoli non ha nessun legame di sangue.

La sua è tutta passione: per i colori azzurri, per la città e per Maradona. Nel video, diventato virale in poche ore, il giovane spiega che questa passione gli è stata tramandata dalla madre e che ormai da diversi anni non può più fare a meno di difendere "la maglia e la città" da quelli che l'attaccano.

Parole d'amore che, come detto, sono diventate subito virali, anche se in tanti pensano che si tratti di uno "scherzo". Lui non ci sta è rimanda al mittente ogni accusa, postando (ormai di frequente) video dove si immortala con la maglia del Napoli addosso.