Katia Zaia: ecco le foto dedicate alla vittoria del Napoli sull'Ajax

Curve mozzafiato, 350mila followers su Instagram, conosciuta come "La Bionda nazionale" o, anche, sosia di Valeria Marini, la siciliana Katia Zaia, non ha mai negato il suo amore viscerale per il Napoli.

E così, dopo la straordinaria vittoria dell'11 azzurro sull'Ajax, ha deciso di fare un regalo ai tifosi concedendosi al fotografo in posa con la sciarpa della squadra.

Non è tutto: se il Napoli dovesse centrare un traguardo importante per questa stagione, Katia promette infatti "faville", spiega un comunicato.