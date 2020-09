Nutella, barattoli dedicati ai panorami più belli d'Italia: ecco quello per Napoli

Per ricordarci che il buono della vita a volte si trova proprio vicino a noi, ad ottobre arrivano sul mercato i nuovi barattoli special edition “Ti Amo Italia”, di Nutella, creati in collaborazione con ENIT, l’Agenzia Nazionale del Turismo, con l'obiettivo di valorizzare e promuovere il territorio italiano creando maggiore consapevolezza sulla bellezza che ci circonda e su quanto questi luoghi straordinari siano a portata di mano e accessibili a tutti, come spiega un comunicato.

La special edition è composta da una serie limitata di 30 vasetti, su ognuno uno scorcio d’Italia da cui sarà possibile "muoversi" - inquadrando l'apposito QR code - grazie alla virtual reality, attraverso una piattaforma digitale che consente anche di mettere alla prova le proprie conoscenze legate al territorio, alla storia, alla cultura e godere di video-ricette della tradizione culinaria del paese.

Ecco quali sono i panorami che troveremo sui vasetti

Abruzzo: Gran Sasso

Basilicata: Matera

Calabria: Arco Magno di San Nicola Arcella

Campania: Faraglioni di Capri

Emilia Romagna: Portici di Bologna

Friuli Venezia Giulia: Vigneto di Savorgnano – Lago di Fusine

Lazio: Civita di Bagnoregio – Monte Circeo – Via Appia Antica

Liguria: Cinque Terre

Lombardia: Lago di Como

Marche: Colli di San Severino

Molise: Cascate di Santa Maria del Molise

Piemonte: Langhe – Monte Rosa – Lago Maggiore

Puglia: Alberobello – Roca Vecchia

Sardegna: Arcipelago della Maddalena – Su Nuraxi di Barumini

Sicilia: Scala dei Turchi – Stromboli

Toscana: Val d’Orcia

Trentino Alto Adige: Parco Adamello Brenta – Lago di Braies

Umbria: Piani di Castelluccio

Valle d’Aosta: Gran Paradiso

Veneto: Venezia – Burano.

Comunque, se certamente i Faraglioni di Capri sono meravigliosi, e nessuno potrà mai stancarsi di guardarli, è anche vero che nello spirito di (ri)scoperta di luoghi bellissimi, a portata di mano e accessibili a tutti, forse a noi napoletani sarebbe piaciuto trovare qualche altro panorama o almeno un altro panorama accostato a quello dell'isola azzurra, arcinota in tutto il mondo e da sempre meta dei vip.