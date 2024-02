Sui social è diventato virale un video dei The Kolors. Il noto gruppo musicale, guidato da Stash, ha pubblicato la registrazione di una cover del brano di Geolier "I p' me, tu p' te". Ricordiamo che Geolier con questo brano ha conquistato il secondo posto a Sanremo, aggiudicandosi anche la serata cover. Al Festival hanno preso parte anche i The Kolors con il brano "Un ragazzo, una ragazza".