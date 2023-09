Il battello dei The Kolors rischia di affondare durante il concerto

Non è finito bene il concerto itinerante che i The Kolors stavano tenendo sui Navigli di Milano. Come riporta TgCom, la barca sulla quale erano Stash e i suoi ha rischiato di affondare, costringendo la band a lasciarla. L'evento era previsto per ieri, sabato 23 settembre. I musicisti avrebbero dovuto attraversare i Navigli suonando, ma l'imbarcazione ha iniziato a inclinarsi imbarcando acqua da poppa.

"Gli organizzatori - si legge sul sito di TgCom24 - hanno fatto subito evacuare la band e gli spettatori chiamando in soccorso un altro natante. Le cause dell'incidente sono ancora sconosciute ma si ipotizza che la causa sia stato il peso della backline messa a disposizione di Stash e soci. Nei programmi la band si sarebbe dovuta esibire per tre volte mentre l'imbarcazione navigava all'interno della Darsena e del primo tratto del Naviglio Grande. A presentare c'era Rudy Zerbi mentre Giacomo Giorgio, attore di "Mare Fuori", era la guest star. Ma sin da subito qualcosa è andato storto".

L'incidente non ha fatto perdere il buon umore a Stash che dal suo profilo Instagram ha postato una storia con la barca inclinata e la scritta "Non è Ibiza", citando Italodisco, il loro grande successo dell'estate 2023.