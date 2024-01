Giuseppe (Il mio viaggio a Napoli): "In 19 giorni ho speso 15mila euro tra Thailandia e Dubai"

"Tornati a Napoli rispondo alla domanda che più ci avete fatto durante il nostro soggiorno. Quanto abbiamo speso in totale per il nostro viaggio all’estero. Ecco la risposta sincera", inizia così il post Facebook di Giuseppe Russo della pagina Facebook Il mio viaggio a Napoli.

Con la compagna Federica Franco, l'influencer ha fatto tappa a Bangkok, Phuket e Dubai.

Diciannove giorni tra resort di lusso e alberghi nella foresta, con tour culinari e avventure nelle spiagge da sogno del sud est asiatico, per una spesa totale, come ammette candidamente Russo di quindicimila euro totali (10mila solo per voli e alberghi).

"Non dico che bisogna spendere tanto per andare lì, ma questo è quanto abbiamo speso noi", chiarisce l'influencer.