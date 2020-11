Madonna di Pompei: compie 145 anni il rito del bacio

Era il lontanissimo 13 novembre 1875 quando l'effige della Madonna arrivò la prima volta a Pompei, trasportata a dorso d'asino, arrotolata e avvolta in un lenzuolo. Da allora la storia della cittadina vesuviana è stata indissolubilmente legata a quella della tela, collocata sull'altare maggiore del Santuario appositamente edificato che l'ha resa “centro internazionale di spiritualità del Rosario e cuore mariano della Campania”, come disse Papa Giovanni Paolo II.

Il bacio alla Madonna

Ogni anno, in occasione dell'anniversario dell'arrivo, il quadro della Vergine del Rosario viene posto sul presbiterio, ad altezza dei fedeli - decine di migliaia, provenienti da ogni dove - che possono guardarlo da vicino, toccarlo e baciarlo in segno di devozione. Quest'anno però non sarà così: per evitare qualsiasi rischio da covid, infatti, l'accesso al Santuario sarà consentito solo a pochissimi fedeli e non ci sarà il tradizionale contatto con l'icona. Nessun bacio alla Madonna, dunque, per il 145mo anniversario del suo arrivo a Pompei. L'evento sarà però trasmesso tutto in diretta Tv da Canale 21, condotto dall'ormai mitico tandem Peppe Iannicelli-Antonio Salamandra, fin dalla "apertura del Quadro", prevista per le 6.45, e a seguire la messa presieduta dall’arcivescovo di Pompei mons. Tommaso Caputo; alle ore 11.45 l’attesissima recita della Supplica di mezzogiorno; quindi la chiusura con la celebrazione eucaristica delle ore 19.00, la Benedizione Mariana e la Chiusura del Quadro.

Buon Giorno a Maria

“Buongiorno a Maria” è la preghiera che precede la discesa del Quadro e la sua collocazione per la venerazione dei fedeli. E' recitata anche ogni giorno feriale, in particolare nei mesi di maggio ed ottobre, tradizionalmente dedicati alla Madonna. Ecco il testo: