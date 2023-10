Tesoro di San Gennaro: adesso si possono toccare la mitra e la collana

È tra i più preziosi gioielli al mondo, da far impallidire anche quelli dei reali di Inghilterra: 18 chili tra oro e 3964 pietre preziose - rubini (il Sangue), diamanti (la Fede) e smeraldi (la Conoscenza) - per un valore che supera i 7 milioni di euro, è la Mitra di San Gennaro, custodita nel museo dedicato al Santo Patrono, all'interno della Cattedrale di Napoli. È il "pezzo" più iconico del tesoro che annovera, tra l'altro, la collana collocata sul busto del Santo con le sue 13 maglie d’oro arricchite da rubini, smeraldi, diamanti e altre pietre preziose, opera dell’orafo Michele Dato; la composizione in argento massiccio realizzata nel 1691 da Giovan Domenico Vinaccia su disegno di Lorenzo Vaccaro che raffigura la vittoria di San Michele sul drago, simbolo del Male; la croce di smeraldi dono di Napoleone Bonaparte; la croce con 13 brillanti e 13 rubini donata da Carlo di Borbone; il calice con 586 brillanti donato da Ferdinando IV di Borbone.

Gioielli da toccare

Adesso alcuni di questi oggetti, simbolo della devozione dei sovrani e del popolo per il Patrono, potranno essere toccati!. Il museo, infatti, è stato rinnovato negli allestimenti e nella fruizione per diventare uno spazio inclusivo, con nuovi strumenti dedicati all’accessibilità e all’accoglienza realizzati grazie al lavoro e all’impegno della società D’Uva, incaricata dalla Deputazione, da ottobre 2021, della gestione, e grazie al supporto della Fondazione Deloitte e dei Fondi della Comunità Europea (PNRR M1C3-3) per la “Rimozione delle barriere fisiche, cognitive e sensoriali”.

Le novità al museo sono state presentate nel corso di un incontro cui hanno preso parte Vincenzo De Gregorio, abate della Real Cappella del Tesoro di San Gennaro; Girolamo Carignani di Novoli, della Deputazione della Real Cappella del Tesoro di San Gennaro; Mariano Bruno, senior partner responsabile della sede di Napoli e consigliere di amministrazione della Fondazione Deloitte; Ilaria D’Uva, amministratore di D’Uva S.r.l. e Francesca Ummarino, direttrice del Museo del Tesoro di San Gennaro; Pietro Piscitelli, presidente per la Campania dell'Unione dei ciechi e ipovedenti e l’assessore all’Istruzione del Comune di Napoli, Maura Striano.

La rinnovata organizzazione in questi due anni di gestione vanta risultati eccellenti che registrano, dall’autunno 2021 all’autunno 2023, un incremento di visitatori del 70%, con un trend in costante crescita. “Gli eccellenti risultati di questi ultimi due anni di attività ci spingono a proseguire con passione ed entusiasmo in un’opera di rilancio del museo. Il nuovo percorso intrapreso dalla Deputazione è sempre di più rivolto al sociale, alla fruizione delle opere che compongono il Tesoro a tutte le categorie, alla realizzazione di un nuovo museo inclusivo – dice Girolamo Carignani di Novoli – Siamo partiti con i giovanissimi con il progetto dedicato agli studenti dell’Istituto Statale A. Ristori del quartiere Forcella (che continuerà anche nel 2024), proseguiamo ora con le iniziative di accessibilità e l'eliminazione degli ostacoli per permettere a tutti di godere appieno delle meraviglie contenute nello scrigno della Cappella e continueremo a dedicarci a nuove sfide per impegnarci in progetti sociali dedicati al nostro territorio”.

“Questi risultati sono il frutto di un incontro, anzi di un intreccio di incontri: quello fra la Deputazione e la mia azienda, che si sono intese subito sulla volontà di rendere l’offerta del Tesoro di San Gennaro sempre più ampia, inclusiva e contemporanea, e quello fra me, Francesca Ummarino e Laura Giusti, che ho proposto come direttrice e curatrice del Museo, così da formare un dream team capace di sviluppare la mia idea di valorizzazione museale; insieme a noi lavora un gruppo di persone che, a vario livello, contribuiscono alla costruzione di questo progetto culturale e imprenditoriale. E abbiamo appena cominciato! – aggiunge Ilaria D’Uva – In questa occasione, presentiamo due anni di lavoro silenzioso ed ntusiasta ma, soprattutto, presentiamo il programma di accessibilità e di superamento delle barriere sensoriali, cognitive e architettoniche: Napoli è così, accoglie tutti, come ha accolto me, che vengo da Firenze - ma qui lavoro solo con personale e professionisti napoletani. La Deputazione, insieme a me, e alla mia azienda, desidera che il Tesoro faccia lo stesso, accogliendo e includendo grandi e piccini, con tutte le abilità, le appartenenze culturali, le lingue, le religioni e gli interessi”.

Le novità

Il museo del Santo più iconico del mondo diventa dunque pienamente accessibile e più accogliente grazie a una serie di interventi mirati per accompagnare tutti i visitatori alla scoperta del tesoro di Napoli: