Terremoto Campi Flegrei, frasi shock sui social: "Napoli deve sparire"

Da lunedì gli abitanti nella zona dei Campi Flegrei - ma anche quelli di Napoli e provincia - convivono con il terrore delle forti scosse di terremoto registrate. Sui social, oltre ai tanti appelli delle istituzioni o alle immagini di quei drammatici momenti, sono comparsi anche frasi shock.

Gli haters, infatti, si sono scatenati nelle ultime ore, augurando alla città partenopea di "scomparire" dalla cartina geografica d'Italia, magari cancellata proprio dal terremoto. Uno dei tanti commenti è stato segnalato da Nessuno Tocchi Ippocrate.

Nel commento, postato su TikTok, si legge: "Si comincia. Grazie anticipatamente a madre natura se fa sparire Napoli". Il commento, come detto, non è passato inosservato e tante sono state le critiche. "E poi c’è lo S-----O (non siamo abituati ad usare questi termini) di turno che sul nostro profilo tik tok commenta così il video del terremoto………naturalmente abbiamo segnalato il commento e bannato questo essere schifoso!", scrivono da Nessuno Tocchi Ippocrate.